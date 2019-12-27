كيف حولت الإعاقة راكان كردي إلى رسام ومصمم مميز؟
أكد أنه تعلم الفن ذاتيًّا عبر اليوتيوب

كيف حولت الإعاقة راكان كردي إلى رسام ومصمم مميز؟

2019/12/27
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الرسام والمصمم راكان كردي أن الإعاقة لم تعق حياته، ومعلمته نبهته لموهبته الفنية منذ الطفولة، فاستغل أوقات الفراغ الإجبارية التي أوجدها المرض بتعلم الفن ذاتيًّا عبر اليوتيوب والإنترنت.

وأضاف كردي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه رسام ومصمم من مدينة جدة، وولد فهذه الإعاقة بسبب زواج الأقارب، متابعًا أنه تعلم الدروس وكان يبدأ كل يوم بدرس حتى تعلم وسط تشجيع الآخرين له.

وتابع أن هناك متابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الآن.

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