كيف حولت الإعاقة راكان كردي إلى رسام ومصمم مميز؟

المواطن - الرياض

أكد الرسام والمصمم راكان كردي أن الإعاقة لم تعق حياته، ومعلمته نبهته لموهبته الفنية منذ الطفولة، فاستغل أوقات الفراغ الإجبارية التي أوجدها المرض بتعلم الفن ذاتيًّا عبر اليوتيوب والإنترنت.

الرسام والمصمم #راكان_كردي

الإعاقة لم تعق حياتي، ومعلمتي نبهتني لموهبتي الفنية منذ الطفولة، فاستغليت أوقات الفراغ الإجبارية التي أوجدها المرض بتعلم الفن ذاتيا عبر الإنترنت..@RakanKurdi#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/iwSG8kFSUp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 27, 2019

وأضاف كردي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه رسام ومصمم من مدينة جدة، وولد فهذه الإعاقة بسبب زواج الأقارب، متابعًا أنه تعلم الدروس وكان يبدأ كل يوم بدرس حتى تعلم وسط تشجيع الآخرين له.

وتابع أن هناك متابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الآن.

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