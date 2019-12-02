كيف علّق عشاق #النصر على القميص الجديد ؟

المواطن - محمد سمعه

أظهر عشاق النصر رد فعله وذلك بعد إعلان النادي عن القميص الثالث للفريق الأول، أمس الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وأشاد الجمهور النصراوي بالتصميم الجديد للقميص الثالث للفريق، حيث قال حساب يحمل اسم إيمان: “جاية بالطريق، فخامة من نوع آخر ما شاء الله”.

بينما قال أنطوان: “إلى المتجر والحافظ الله”.

أما الإعلامي دباس الدوسري المعروف بميوله النصراوية فعلّق قائلًا: حين يقترب النصر من الأزرق والأبيض يصبح جاذبًا ومقبولًا.

وكان التعليق الأبرز لحساب يحمل اسم معاذ بطل الدوري فقال: “هذا الطقم إذا شريته تسويه معلق، حرام ينلبس، هذه لوحة فنية إبداعية تألق فيها الرسام”.

يذكر أن الحساب الرسمي لنادي النصر في تويتر أعلن بالأمس عن القميص الثالث للفريق الأول، مضيفًا أنه متوفر في متجر النصر.

ويستعد نادي النصر لمواجهة فريق البكيرية يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وفي سياق آخر، لا زالت الإصابات تُهدد خطط المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بعد إصابة أحد نجوم بطل الدوري بالفترة الحالية.

وكانت التقارير الإخبارية أشارت إلى إصابة اللاعب فهد الجميعة لاعب الوسط وانضمامه لقائمة مصابي النصر المكونة من “النيجيري أحمد موسى، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر”، كما أن النصر لا يزال يعاني من غياب المهاجم عبدالفتاح آدم بسبب الإصابة، حيث لم يبدأ الموسم بعد مع العالمي.