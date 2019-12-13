كيف يرد #الهلال على استفزاز مدرب #الترجي السابق؟

المواطن - محمد سمعه

أطلق التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق للترجي التونسي وللمنتخب التونسي، تصريحات مثيرة للجدل، وذلك قبل مباراة الهلال والترجي غدًا السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

وقال نبيل معلول في تصريحات إذاعية لإذاعة تونسية: إن الهلال لا يعرف كيف يُدافع، مضيفًا أن الربط بين خطوطه مفقود.

وأضاف معلول أن الهلال يعاني من ضعف واضح في مركز حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن التسديد على الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال يعني أن الترجي سيُسجل هدفًا.

وواصل مدرب الترجي السابق تصريحاته المثيرة للجدل قائلًا: إن الترجي أقوة من الهلال في الناحية المهارية والتكتيكية، كما يستطيع الترجي استغلال ياسر الشهراني للمرور منه وإحراز الأهداف في شباك الهلال.

تحفيز كبير لنجوم الهلال:

وتأتي هذه التصريحات مُحفزة لنجوم الهلال الذي يملك لاعبين على أعلى مستوى، من أجل العبور لدور نصف النهائي.

المعيوف ودفاع الهلال بخير:

وفي مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي كان عبدالله المعيوف سدًّا منيعًا ونجح في إنقاذ الهلال من بعض الفرص الخطيرة من نادي أوراوا، أما المدافع علي البليهي فأنقذ هدفًا محققًا لأوروا في لقاء الإياب، قبل أن يُحرز الهلال ثنائيته ويُتوج باللقب الآسيوي، وهذه إشارة على أن دفاع الهلال جيد.

يذكر أن الهلال سيواجه الترجي غدًا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب نادي السد؛ حيث إن الفائز منهما سيتأهل لمواجهة نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي.