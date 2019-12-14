لقطات .. رئيس هيئة الرياضة يُتوج ميدفيديف بكأس الدرعية للتنس

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، الروسي دانييل ميدفيديف بلقب كأس الدرعية للتنس، اليوم السبت، وذلك بعد فوزه على الإيطالي فابيو فونيني في المباراة النهائية.

ونجح ميدفيديف المصنف رقم خمسة في التفوق على فابيو فونيني المصنف رقم 12 عالميًّا للفوز بكأس الدرعية للتنس.

وقبل إقامة مباراة ميدفيديف وفونيني، كان مايكل مموه نجح في الفوز على عمار الحقباني في المباراة الاستعراضية التي أُقيمت السبت ضمن اليوم الأخير من كأس الدرعية للتنس.

وكان ميدفيديف تأهل لنهائي كأس الدرعية للتنس بعد التفوق على البلجيكي دافيد جوفين، بينما تأهل فابيو فونيني للمباراة النهائية على حساب الفرنسي غايل مونفيس.