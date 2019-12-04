لماذا لا تتعرض الأسماك للصعق أثناء عواصف البرق؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في الصفوف الابتدائية، يدرس الجميع أن الماء موصل جيد للكهرباء، وندرك أنه لا ينبغي استخدام مجفف شعر في حوض الاستحمام؛ لأن الصدمة الكهربائية قد تقتلك، إذًا ما الذي يحدث للمخلوقات البحرية عندما يضربها البرق؟ ولماذا لا تقتل العواصف الرعدية كل حيوان في البحر؟

1- الصواعق لا تضرب البحر كثيرا:

البرق لا يضرب المسطحات المائية كثيرًا، في عام 2014 ، نشرت مجلة البحوث الجيوفيزيائية، خريطة جمعت خمس سنوات من بيانات الصواعق العالمية من قمرين صناعيين للطقس، وضحت فيها أن الصواعق تضرب الأرض 10 مرات أكثر مما يفعل فوق المحيطات.

وفقًا لمرصد الأرض التابع لناسا، فإن هذا منطقي بسبب الطريقة التي يتشكل بها البرق، حيث تمتص الأرض الصلبة أشعة الشمس وتسخن أسرع من الماء، وتسبب هذه الحرارة المزيد من الحمل الحراري، وعدم الاستقرار في الغلاف الجوي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة العواصف ومن ثم حدوث البرق.

2- الفيزياء لديها الجواب:

مثل المعدن، الماء موصل جيد؛ لذلك فإنه ينقل التيار الكهربائي، لكنها تنقله فوق سطحه بدلا من أن تنقلها للأسفل.

3- قفص فاراداي:

قفص فاراداي أو أسطوانة فاراداي، هو عبارة عن هيكل فلزي مصنوع من مادة موصلة للكهرباء، تستخدم لعزل ما بداخله عن المؤثرات الكهرومغناطيسية والمؤثرات الكهربية الخارجية؛ لذلك يقي محتوياته من الصدمات الضارة، وهذا تماما تصورا مثاليا يفسر عمل البرق مع المسطحات المائية، بالتالي إذا قفزت سمكة لحظة خاطئة، فسيضربها البرق بالتأكيد.

4- تأثير القشرة- Skin effect:

لا يستطيع البرق اختراق المسطح المائي لمسافات عميقة، بالتالي لا يتمكن من الوصول إلى الأماكن العميقة حيث تختبئ الكائنات البحرية، وتفسير الصعوبة يرجع إلى ظاهرة تُسمى بـ تأثير القشرة- Skin effect، مع ذلك تشكل الصاعقة خطرا يهدد الكائنات التي تسبح على سطح المياه كالبشر.