لم تمت من السرطان .. فاشتعل جسدها بسبب خطأ طبي

المواطن - متابعة

فقدت امرأة مصابة بسرطان البنكرياس حياتها بعدما احترقت كالشعلة أثناء إجراء عملية جراحية لها في أحد مستشفيات رومانيا.

وتوفيت المرأة البالغة من العمر 66 عامًا، بعد أن عالجها الجراحون في مستشفى فلورياسكا في بوخارست، بمطهر يحتوي على الكحول ثم استخدموا مشرطًا كهربائيًا لإجراء عملية جراحية.

وحاول المستشفى إخفاء الحادث لكن الأمور تطورت ووصلت إلى البرلمان حيث أفاد المستشفى أن المرأة احترقت وكأنها شعلة” عندما اتصلت الآلة بالكحول أثناء الجراحة في 22 ديسمبر، واستسلمت المرأة في النهاية بعد أسبوع من الحادثة الكارثية، ليتم الإعلان عن وفاتها يوم الأحد الماضي.

وتم إيقاف نشاط المستشفى لمدة ستة أشهر لأنها لم تبلغ عن الحادث، فيما قال نائب وزير الصحة، الروماني، هوراتيو مولدوفان، إنه كان ينبغي على الجراحين أن يدركوا أن استخدام مطهر يحتوي على الكحول محظور أثناء العمليات الجراحية التي تتم باستخدام مشرط كهربائي.

وأصدر وزير الصحة الروماني، فيكتور كوستاش، بيانًا يعد فيه بالتحقيق في الحادثة “المؤلمة”، قائلًا: “نأمل أن نتعلم من هذه الحادثة المثيرة للقلق”، وأضاف: “سأبذل أنا وفريق وزارة الصحة قصارى جهدنا لكشف الحقيقة”.

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