لوشيسكو ينتقد لجنة المسابقات

المواطن - مروة نبيل

انتقد مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب جدولة مباريات الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رازفان لوشيسكو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والعدالة الذي عُقد، اليوم الأحد: “نخوض في كل ثلاثة أيام مباراة، وهذا أمر صعب على أي فريق في الدوري وليس علينا فقط”.

وتابع: “لا أصدق ما يحدث لنادي الهلال من إجحاف في جدولة الدوري وعدم احترام لمن مثل المملكة خير تمثيل خارجيًّا.. أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال الذي شارك في بطولتين قارية وعالمية”.

وأضاف: “يتعرض الفريق لإرهاق منذ إياب النهائي الآسيوي، واللاعبون لم يتمتعوا براحة لأسبوع على الأقل.. نسعى غدًا إلى كسب النقاط الثلاث، وسنخوض مباراة صعبة أمام فريق يسعى لتحقيق الفوز”.

وتحدث المدرب الروماني عن نجم الفريق البيروفي كاريلو قائلًا: “يمر أندريه كاريلو بأفضل مستوياته وتواجده ضمن الـ11 يُعد أمرًا هامًّا للفريق”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة، مساء يوم غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

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