لوشيسكو يُحاضر المدربين الوطنيين

المواطن - محمد سمعه

قدم الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن نطاق التعليم المستمر، وذلك بحضور تركي السلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحيى الشريف مدير التعليم باتحاد القدم وجمع من المدربين الوطنيين.

وتطرق لوشيسكو في المحاضرة التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات باتحاد القدم في الرياض لعدة جوانب، منها تأثره بفلسفة والده في التدريب، ثم تحدث في العديد من الحالات الفنية مثل خلق الفراغات والهجوم من خلالها بشكل فعال والحفاظ على التنظيم عند فقدان الكرة.

واختتم لوشيسكو المحاضرة بنصيحة للمدربين، وهي اتباع كل مدرب لطريقته الخاصة التي يؤمن بها في التدريب، كما يجب أن تكون طريقته واضحة وسهلة للاعبين.

وقدم تركي السلطان عضو مجلس إدارة اتحاد القدم شكره للمدرب لوشيسكو، وقدم له كذلك درع اتحاد القدم.