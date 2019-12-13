لوكاس بويل ينسحب من #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب موسم الدرعية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انسحاب الفرنسي لوكاس بويل من بطولة كأس الدرعية للتنس.

وأوضح حساب موسم الدرعية الرسمي، اليوم الجمعة، أن لوكاس بويل انسحب من البطولة بسبب تعرضه لإصابة في المرفق؛ وسيتم استبداله بلاعب آخر، وتمنى الشفاء العاجل للاعب الفرنسي.

وبدأ الفرنسي لوكاس بويل مشواره في منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس بالأمس بمواجهة البلجيكي ديفيد جوفين، وخسر بمجموعتين 6/2 و6/4.

وكان من المقرر أن يواجه لوكاس بويل الألماني يان لينارد شتروف اليوم، في مباراة تحديد المراكز بمنافسات بطولة كأس الدرعية للتنس.