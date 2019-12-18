ليفربول لنهائي مونديال الأندية .. والهلال يُواجه مونتيري

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز على نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة 2- 1، في دور نصف النهائي الذي أُقيم اليوم الأربعاء.

وافتتح ليفربول، الأهداف عبر اللاعب نابي كيتا في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

ولم يفرح ليفربول بالتقدم طويلًا، حيث تعادل مونتيري عبر اللاعب روجيليو فونيس في الدقيقة الرابعة عشرة بعد خطأ من دفاع ليفربول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي ليفربول عن أنيابه الهجومية، حتى نجح اللاعب روبيرتو فيرمينيو في إضافة هدف الفوز للريدز بالدقيقة التسعين بعد عرضية متقنة من اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد.

وفاز ليفربول على مونتيري بثنائية لهدف، ليواجه ليفربول فريق فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية يوم 21 ديسمبر الجاري، بينما يواجه الهلال فريق مونتيري على المركز الثالث والمركز الرابع يوم السبت المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.