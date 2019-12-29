ليفربول يحسم مباراته ضد وولفرهامبتون بهدف ماني

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في حسم مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، التي أُقيمت مساء أمس الأحد، لصالحه بهدف دون رد سجله السنغالي ساديو ماني.

ولعب ليفربول ضد وولفرهامبتون في معقل الريدز “ملعب أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجحت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في خطف الثلاث نقاط.

ليفربول ضد وولفرهامبتون:

وبدأت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بشكل سريع، وظهرت خطورة الريدز بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، حيث تلقى محمد صلاح عرضية مميزة من ألكسندر أرنولد، سددها النجم المصري، ولكنها مرت فوق العارضة.

وأطلق جورجينيو فينالدوم تسديدة صاروخية ولكنها ذهبت بعيدًا، وواصل الريدز سيطرته على مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ومرر ماني كرة إلى صلاح، سددها بشكل قوي، إلا أن حارس المرمى روي باتريسيو تصدى لها.

ومرت رأسية روبرتو فيرمينو بجوار القائم، ونجح ماني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 42، وهز الفريق الضيف الشباك، إلا أن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو، والتي أثبتت تسلل اللاعب، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بتقدم الريدز بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرت رأسية فينالدوم فوق العارضة، وأطلق جوتا تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر للريدز، ومرر صلاح كرة مميزة للاعب فيرمينو، وسددها، إلا أنها خرجت بعيدًا.

وارتكب فيرجيل فان دايك خطأ بمحاولة مراوغة جوتا، ليستخلص المهاجم البرتغالي الكرة منه، ويسدد كرة قوية، إلا أن حارس الريدز أليسون حولها إلى ركنية، وأهدر البديل راؤول خيمينيز فرصة التعادل عند الدقيقة 83، وسدد الكرة بعيدًا بغرابة.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بتحقيق الريدز لفوز هام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعزز الريدز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، حيث وصل رصيده إلى 55 نقطة، فيما تراجع الفريق الضيف إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

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