ماذا تعرف عن تطبيقات البلوتوير ؟

المواطن - متابعة

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن الهواتف الذكية الجديدة غالبًا ما تشتمل على الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقًا من طرف ثالث، وغالبًا ما تكون هذه التطبيقات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز أن هذه التطبيقات تعرف باسم “بلوتوير” “Bloatware”، مشيرًا إلى أن بعض هذه التطبيقات لا يمكن إلغاء تثبيتها، أي لا يمكن إزالتها من الجهاز.

ومع ذلك، يمكن للمستخدم تعطيلها على الأقل من أجل إتاحة مساحة خالية في الذاكرة وتسريع وتيرة عمل الهاتف وإطالة فترة تشغيل البطارية من ناحية، وللحيلولة دون عمل هذه التطبيقات في الخلفية، ومن ثم زيادة الأمان من ناحية أخرى.

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