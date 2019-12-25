ماذا سيحدث في عمومية الأهلي غير العادية ؟ .. تفاصيل مثيرة

المواطن - محمد سمعه

كشف أحد البرامج الرياضية عن التفاصيل التي ستتم مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية للأهلي، والمقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر الجاري.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي في برنامج “الديوانية” المعروض على القنوات الرياضية السعودية: إن الذي سيعرض بالجمعية العمومية للأهلي هو مراجعة جميع العقود ومناقشة مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ عن توظيف أسماء جديدة وفصل أسماء أخرى.

وتابع الحميدي: سيكون هناك تصويت على إسقاط عضوية رئيس النادي أحمد الصائغ، بالإضافة إلى أن هيئة الرياضة كانت وجهت إنذارًا لإدارة الصائغ في الأيام الماضية على بعض المخالفات.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

وقال المستشار القانوني فهد بارباع: “عندما تقدمنا بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للأهلي تقدمنا بعد أخذ موافقة هيئة الرياضة ولم نتقدم من تلقاء أنفسنا بموجب تفويض من الأمير منصور بن مشعل”. وتابع: “حسب المادة الـ10 الجمعية العمومية هي الجهة المخولة بإسقاط عضوية العضو، ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة إسقاط عضوية أي عضو بالمجلس، وهذا ما حدث مع النصر”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “لو لم يكن طلب الأمير منصور بن مشعل غير نظامي لن توافق هيئة الرياضة على عقد الجمعية الغير العادية”.

وواصل: “إسقاط الرئيس هو هدف رئيسي للأمير منصور بن مشعل والأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي بصفتهما عضوين ذهبيين.. وموضوع الرئيس القادم للأهلي هو بيد أعضاء الجمعية العمومية”.

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