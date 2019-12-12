مايكروسوفت Translator يدعم أكثر من 60 لغة
يتيح ترجمة النصوص المكتوبة والمقروءة

مايكروسوفت Translator يدعم أكثر من 60 لغة

2019/12/12
الساعة 6:54 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تساعد تطبيقات الترجمة في إزالة الحواجز اللغوية، وفي توفير مزايا عدة مثل ترجمة نصوص مكتوبة ومقروءة، فضلًا عن الترجمة رغم انعدام الاتصال بشبكة الإنترنت.

ومن هذه التطبيقات تطبيق مايكروسوفت للهواتف الذكية والمعروف بـMicrosoft Translator، الذي يدعم أكثر من 60 لغة.

ويتيح التطبيق المجاني المتوفر لمستخدمي جوجل Android وأبل iOS، ترجمة نصوص المكتوبة والمقروءة، والمحادثات، وصور الكاميرا، ولقطات الشاشة، ونطق المصطلحات المترجمة.

ومن مزايا التطبيق، تحميل حزم لغات كاملة للترجمة رغم انقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى وضع الشاشة المقسمة لإجراء الدردشة.

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