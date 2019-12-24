ما هو الحل الأمثل لأزمة الأهلي الحالية؟

المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي إداريًّا هذا الموسم؛ بسبب اختلاف في وجهات النظر بين رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعدة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

ويأتي قرار الإدارة بدعوة المجلس لعمومية غير عادية، بعدما أرسل ابن مشعل خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع، عقب الخلاف بينهما مؤخرًا، بعدما هاجم الصائغ لاختلافهم في وجهات النظر حول إقالة مدرب الفريق الأول، الكرواتي برانكو.

الأهلي يُعاني إداريًّا:

وعلق الإعلامي وليد الفراج على توجيه الأهلي دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية قائلًا: “الأهلي هذه السنة حالة خاصة بشكل فني وإداري وبعد انعقاد الجمعية العمومية ستتضح كل الأمور”.

وتابع في بداية برنامجه “الدوري مع وليد” قائلًا: “هناك وجهات نظر متباينة بين أحمد الصائغ والأمير منصور بن مشعل.. رئاسة الأندية أصبحت مختلفة حاليًّا عن السنوات السابقة”.

وأضاف: “البعض يرى أن الصائغ كفاءة إدارية فرصة في ظل الحوكمة وطريقة إدارات الأندية لها أنظمة وشروط ومراجعة كل 3 شهور من هيئة الرياضة وأنشطة وغيرها، على الجانب الآخر الأمير منصور بن مشعل حب للنادي، دعم، متابعة، يحل مشاكل النادي فهو قيمة وقامة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نتمنى أن يصل الطرفان إلى نقطة التقاء، ولكن يبدو أن وجهات النظر لم تتلقِ ليتم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة، وستشهد تجديد الثقة أو تطلب الجمعية العمومية تغيير الإدارة”.

وتحدث الناقد الرياضي محمد العنزي عن الأزمة الحالية في الراقي: “الحل في الأهلي برحيل الرئيس أو مشرف عام كرة القدم.. عندما يكون الرئيس غير متمكن ماليًّا فيجب أن يرحل”.

وقال الناقد الرياضي طارق كيال: “يجب أن يتم تقديم مصلحة الكيان في الأهلي.. أتمنى عدم حدوث تغيير وأن تخدمهم النتائج”، وتابع الناقد سلطان اللحياني: “أتمنى ألا يتأثر المستوى الفني على قرارات الجمعية العمومية في الأهلي”.

تابعنا على تواصل معنا على