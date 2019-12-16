ما يحدث للجار يُربك إدارة الأهلي .. لماذا ؟

المواطن - محمد سمعه

تراقب إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، ما يدور داخل أسوار الجار نادي الاتحاد، وذلك بسبب الأزمة التي يمر بها العميد تحت إدارته الحالية برئاسة أنمار الحائلي.

وكان الإعلامي عثمان أبوبكر مالي قال إن إدارة الاتحاد الحالية ستتجه إلى تقديم استقالتها والرحيل عن النادي بسبب سوء الأوضاع.

طلب الحل يُثير القلق

وما يحدث في الاتحاد يُعيد إلى الأذهان الطلب الذي ينوي الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم بالأهلي التقدم به إلى الجمعية العمومية للنادي، لعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس إدارة الأهلي الحالي.

بالطبع الخطوات المتلاحقة في نادي الاتحاد تتابعها إدارة الأهلي عن كثب، حيث تخشى الإدارة الحالية برئاسة أحمد الصائغ من مرورها بنفس الموقف والخطوات، حتى تجد نفسها مضطرة للاستقالة أو حل مجلس الإدارة في حال كانت هذه رغبة الجمعية العمومية.

إدارة الأهلي تحدد شرطها

وقيل إن محامي الأمير منصور بن مشعل قدم طلب لإدارة الأهلي بعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر ديسمبر الجاري لكن إدارة الأهلي طلبت البت فيها لمعرفة إذا ما كانت شروطها قانونية أو غير قانونية.

وكشفت التقارير الإخبارية أن الأمير منصور بن مشعل يود حل مجلس إدارة الأهلي، بسبب عدم التزامه بتنفيذ الطموحات التي ترتقي بالنادي وبالفريق الأول منذ انتخابه في صيف 2019.

وكانت الخلافات حدثت بين احمد الصائغ والأمير منصور بن مشعل بسبب الاختلاف حول توقيت إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من الأهلي.