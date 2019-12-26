مباراة الحزم ضد الهلال .. تعطي جرس إنذار للأزرق

المواطن - محمد سمعه

أعطت مباراة الحزم ضد الهلال التي أُقيمت اليوم الخميس في الجولة الثالثة عشرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جرس إنذار للأزرق حول مدى قدرته على المنافسة على لقب الدوري بالموسم الجاري.

ومع غياب اللاعب البيروفي أندري كاريلو عن مباراة الحزم ضد الهلال، أظهرت المباراة الضعف الهجومي للفريق الهلالي بجانب غياب الخطورة التامة من قبل المهاجم السوري عمر خربين، كما أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز لم يكن في أفضل حالاته.

وقدمت مباراة الحزم ضد الهلال، هدية للفريق الهلالي بضرورة التركيز على ضم مهاجم جيد كبديل للسوري عمر خربين في حال استقرت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل على التفريط فيه في الميركاتو الشتوي، بجانب وجود جرس إنذار بأنه في حال عدم الاهتمام بتدعيم الفريق في ميركاتو يناير، فقد يفقد الهلال الفرصة في المنافسة على لقب الدوري.

كما أن مباراة الحزم ضد الهلال شهدت تألقًا من قبل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو الذي سجل هدف التعادل بطريقة جميلة، قد تجعل الجماهير الهلالية تُفكر في الإبقاء على اللاعب، بعدما انتقدت بعض من الجماهير الزرقاء أداء جيوفنكو ببطولة كأس العالم للأندية.

هدية من زعيم آسيا للنصر

وفي سياق آخر، قدم زعيم آسيا خلال مباراة الحزم ضد الهلال، خدمة كبيرة لنادي النصر قد تجعله بطل الشتاء في بطولة الدوري مع اقتراب عام 2019 من نهايته.

وكانت مباراة الحزم ضد الهلال انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث يحتل الهلال حاليًا المركز الخامس، بينما يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

وبعد مباراة الحزم ضد الهلال، أصبح الفارق في النقاط بين فريقي الهلال والنصر خمس نقاط لمصلحة أصفر العاصمة، حيث يتبقى للهلال مباراة واحدة فقط في عام 2019، وستكون يوم الاثنين المقبل ضد العدالة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري.

النصر سيظل في الصدارة

وحتى إذا نجح الزعيم في الفوز بلقاء العدالة وخسر النصر على سبيل المثال أمام الفيحاء فسيظل النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين وقتها عن الهلال الذي سيصل رصيده إلى 24 نقطة من تعادل في لقاء الحزم ضد الهلال، ثم الفوز على العدالة.

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