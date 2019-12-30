مباراة الهلال والعدالة .. أولى التحديات لضمان المنافسة على الدوري

المواطن - محمد سمعه

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى تحقيق الفوز في مباراة الهلال والعدالة المقامة حاليًا ضمن لقاءات الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الصعود أربعة مراكز والإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري مع أندية النصر والأهلي والوحدة.

أربع مباريات من العيار الثقيل

ومن المنتظر خوض الزعيم لأربع مباريات من العيار الثقيل بعد مباراة الهلال والعدالة، حيث سيواجه الفيصلي يوم الجمعة المقبل في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم سيواجه الأهلي في السابع من يناير بالدوري، ثم مواجهة الوحدة يوم 11 يناير في الدوري، ثم مواجهة الفيصلي يوم 20 يناير في لقاء مؤجل بالدوري وكل ذلك خلال 10 أيام.

وسيضطر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى استخدام أسلوب التدوير من أجل تجنب تعرض اللاعبين للإصابة، حيث سيكون التفكير بعد مباراة الهلال والعدالة على اتباع أسلوب التدوير نظرًا لأن المباريات المقبلة لن تحتمل أي خطأ أو فقدان نقاط ببطولة الدوري نظرًا لاتساع الفارق حاليًا بين الهلال والنصر إلى ثمانية نقاط، قبل مباراة الهلال والعدالة.

الهلال لا يُعامل بشكل جيد

وقبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، كان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وجّه أمس الأحد خلال المؤتمر الصحافي رسالة نقد قاسية للجنة المسابقات بسبب ضغطها لمباريات الهلال خلال مدة زمنية قصيرة حيث قال بأن لجنة المسابقات لا تعامل الهلال بشكل جيد كونه فاز بدوري أبطال آسيا ومثّل المملكة خير تمثيل.

وأيدت جماهير الهلال ما قاله المدرب لوشيسكو قبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، حيث أبدوا غضبهم من سياسة لجنة المسابقات في التعامل مع الفريق الهلالي.

وفي حال انتهت مباراة الهلال والعدالة، بفوز الفريق الهلالي فسيُصبح رصيده 24 نقطة مشاركًا المركز الثاني مع نادي الوحدة.

وتُقام مباراة الهلال والعدالة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يدير المباراة الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك.

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