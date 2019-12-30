محافظ التدريب التقني: السباق بسوق العمل مهارات وليس شهادات

المواطن - الرياض

أكد محافظ التدريب التقني، أحمد الفهيد، أن المؤسسة تعمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة، وتشرف حاليًّا على أكثر من ألف مركز وأكاديمية متخصصة في التربية والتقنية.

وأضاف الفهيد في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: دورنا هو تأهيل الشباب والبنات السعوديين تقنيًّا ومهنيًّا لسوق العمل، والجامعات ليست المسار الوحيد لإيجاد مخرجات لسوق العمل، والعالم المتقدم يتجه نحو التعليم المهني، و70% من طلاب المتوسطة في نظام التعليم السويسري مثلًا يذهبون إلى التلمذة المهنية.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى أن “نتعلم لنعمل”، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للهيئة أن يخدم التعليم والتدريب أمرين هما التنمية والاقتصاد، متابعًا أن: نصيب المؤسسة من خريجي التعليم الثانوي كان من 7- 8% فقط في بداية الرؤية، والبقية يذهبون إلى الجامعات.

وتابع الفهيد: 60% ممن يعملون في السوق الأمريكي بلا شهادات جامعية، والشركات العالمية الكبرى تبحث عن الخبرات، والسباق في سوق العمل أصبح سباق مهارات لا سباق شهادات، وطُلب من المؤسسة أن تصل إلى 12.5% من خريجي الثانوية العامة بحلول 2020 ونحن وصلنا إلى 20%، ونستهدف الوصول إلى 35% في عام 2025.

وأضاف: رؤية المملكة كأنها سيارة تحتاج إلى محرك، والمحرك هو الأيدي العاملة الماهرة السعودية من الجنسين، لذلك نستهدف استقطاب 40% من خريجي التعليم الثانوي للتعليم المهني والتقني بحلول 2030.

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