محمد رمضان يستعرض بسيارة المليون دولار!

المواطن - متابعة

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ظهر فيها يستعرض بسيارة فارهة طراز رولز ريس 4*4، والتي يبلغ سعرها نحو مليون دولار.

وظهر محمد رمضان في الفيديو، يستمع إلى جزء من أغنيته الجديدة “رايحين نسهر” المنتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، ويمكن مشاهدة الفيديو على الرابط هنا

في سياق آخر، حققت أغنية Money لـ محمد رمضان نجاحاً كبيراً جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب.