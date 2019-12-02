مدافع اليونايتد: نعيش حالة سيئة

مدافع اليونايتد: نعيش حالة سيئة

2019/12/02
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

علّق المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على أداء الشياطين الحمر، وذلك بعد التعادل مع نادي أستون فيلا أمس بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي.

ونقلت قناة مانشستر يونايتد تصريحات ماجواير الذي قال: مانشستر يونايتد كانت له الأفضلية وبخطأ قاتل، تلقينا التعادل والنتيجة محبطة لأننا كنا نريد الفوز.

وأضاف ماجواير: تلقينا خمسة أهداف في آخر مباراتين، هذا شيء سيئ للغاية وفي النهاية نتعادل.

وتابع مدافع اليونايتد: يجب أن نتحسن دفاعيًا لأننا نهدر الكثير من الفرص ونتلقى الأهداف، هذا شيء ليس في صالحنا.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

وقيل إن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مع التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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