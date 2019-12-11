مدرب #تشيلسي يحقق رقمًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة فرانك لامبارد في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وأكدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لامبارد حقق رقمًا مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قاد تشيلسي إلى تجاوز مرحلة المجموعات.

وأصبح المدير الفني لنادي تشيلسي هو أول مدرب إنجليزي يتخطى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال إشرافه على المباريات الستة في مجموعته، منذ موسم 2010/2011.

ويُعد هاري ريدناب آخر مدرب حقق هذا الأمر من خلال قيادته لفريق توتنهام هوتسبير في مجموعة ضمت إنتر ميلان وتيفنتي وفيردر بريمن، قبل أن يُكرر المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجاز ذاته في النسخة الحالية.

تشيلسي يتألق

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضد نظيره ليل الفرنسي بالأمس على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2020، وفاز البلوز بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن نادي تشيلسي الإنجليزي الذي حل ثانيًا.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي المركز الثالث بـ10 نقاط، فيما تذيل ليل الفرنسي ترتيب مجموعة تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة فقط.