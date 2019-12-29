مدرب ضمك: الأجانب لا يستحقون اللعب في الدوري السعودي

الموطن - حسن عسيري - أبها

أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي ضمك نور الدين بن زكري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد لقاء أبها/وضمك والذي انتهى بفوز أبها 3/2 أن لاعبي ضمك الأجانب لا يستحقون اللعب في الدوري السعودي حيث إن اللاعبين الحاليين يحلقون بالفريق إلى الدرجة الأولى.

وعن اللاعبين خلال الفترة الشتوية قال ابن زكري في الفترة الشتوية سنغير الفريق بنسبة 90٪، حيث إن لاعبي ‎ضمك المحليين أفضل بكثير من الأجانب الموجودين حيث إن النادي شبه منتهٍ مع أكثر من 6 لاعبين، حيث راهن ابن زكري على بقاء فريق ضمك ضمن دوري الكبار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الشتوية والعودة بالفريق إلى مقدمة الدوري.

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