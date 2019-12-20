مدرب لاتسيو: سعيد بتواجدي في السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاغي عن سعادته بإقامة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مدرب لاتسيو خلال مقطع فيديو نشره حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا سعيد بتواجدي هنا في السعودية.. نحن سعيدون بإقامة كأس السوبر في الرياض”.

وأضاف: “نحن نعرف الناس على جودة كرة القدم الإيطالية والدوري الإيطالي هو أمر جيد للأندية الإيطالية بشكل عام.. وقد لعبنا السنة الماضية في جدة، وسنلعب هذه السنة في الرياض”.

مدرب لاتسيو (سيموني إنزاغي): أنا سعيد بتواجدي في السعودية وبإقامة #السوبر_الإيطالي_بالرياض، وهذا يساهم بشكل ممتاز في التعريف بكرة القدم الإيطالية pic.twitter.com/O3C8A5Rq6Y — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 20, 2019

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، فيما يلعب فريق لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

يُذكر أن يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي 2018 عقب تغلبه على ميلان بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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