مدرب يوفنتوس يُبدي قلقه قبل مباراة السوبر الإيطالي
قبل مواجهة لاتسيو

مدرب يوفنتوس يُبدي قلقه قبل مباراة السوبر الإيطالي

2019/12/21
الساعة 5:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، قلقه وذلك قبل خوض مباراة لاتسيو غدًا في مباراة السوبر الإيطالي في الرياض.

ونقل حساب يوفنتوس الرسمي عبر تويتر تصريحات ساري الذي قال: لا يزال هناك لاعبون في اليوفي يشعرون بالإرهاق بعد مباراة سامبدوريا، هذا شيء مُقلق ولكن لدي شعور قوي وإيجابي عن مباراة الغد، المباراة هي بمثابة نهائي ويجب أن يتم الاستعداد لها.

وأضاف ساري: سيغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني وسامي خضيره وتشيزني يتحسن بشكل جيد وآخرون كذلك.

وتابع ساري: نعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية حتى لا ندفع الثمن، ولاتسيو فريق قوي بدنيًا وفنيًا، وغدًا قد يُسببون لنا خطورة كبيرة للغاية.

وستُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

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