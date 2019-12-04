مركز أداء يطلق اللقاء الأول لـ رواد الأداء

المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء اليوم، مبادرة رواد الأداء وهي عبارة عن عقد لقاءات دورية بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لقياس الأداء في مركز أداء المهندس حسن معتوق جنه، أن اللقاء يهدف إلى خلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة تعزيزًا للدور الريادي لمركز أداء ويستهدف لقاء رواد الأداء قادة إدارة الأداء في الأجهزة العامة، وبرامج تحقيق الرؤية، ومكاتب تحقيق الرؤية، والأجهزة الداعمة التي تدعم الأجهزة العامة في تنفيذ استراتيجياتها.

ونوه المهندس حسن معتوق جنه إلى أن المشاركين في لقاء رواد الأداء يتبادلون المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء، إضافة إلى زيادة فرص التواصل بين الأجهزة العامة والجهات الداعمة لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة وقياس الأداء، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاحهم في قياس الأداء وإدارته، موضحًا أنه في كل جلسة يتم اختيار موضوع رئيس يركز على أحد عناصر قياس الأداء.

واستعرض اللقاء الأول الذي انعقد بالمركز، تجربة وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها بهدف التحسين المستمر، كما شهد اللقاء استعراض تجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات، والتطرق إلى ما يتعلق بمستويات تهيئة البيانات اللازمة لتحليل المؤشرات، ومسارات تحليل بيانات المؤشرات، وطريقة عرضها.

وثمنت الجهات الحكومية المشاركة في لقاء رواد الأداء مبادرة مركز أداء بعقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدين بأن ذلك يُثري موضوع تحليل الأداء داخل الجهات العامة، ويعزز من تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجالات إدارة وقياس الأداء.