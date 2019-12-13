مسؤول بالاتحاد الأوروبي: #المملكة نموذج للإسلام المعتدل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال نائب رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للتوظيف والشؤون الاجتماعية، توماس زديتشوفسكي، إن المملكة هي نموذج للإسلام المعتدل، مشيرًا إلى دورها في مكافحة التطرف، وأهمية موقعها في العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال لقاء زديتشوفسكي، مع عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، بحضور سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، سعد بن محمد العريفي؛ لمناقشة سبل تطوير التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في المجالين الاجتماعي والإنساني، بالإضافة إلى مراجعة جهود المملكة لدعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي قامت بها في هذا المجال.

وبحسب موقع آراب نيوز، كان العواد التقى مع 17 من أعضاء اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس في بروكسل، وقال: سعت المملكة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال تقديم جميع تقاريرها الدولية، وهذا جعلها واحدة من 36 دولة تقوم بذلك، من أصل 197 دولة، كان هذا بسبب الدعم الذي قدمه الملك سلمان عبدالعزيز لحقوق الإنسان.

وتابع: وحقق ولي العهد محمد بن سلمان قفزة نوعية، وقاد حركة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث في جميع مرافق الدولة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص، مؤكدًا على أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت اتخاذ نحو 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان، منها 22 قرارًا يهدف إلى تمكين المرأة.

وواصل: إن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التركيز على البشر، العنصر الرئيسي للتنمية، مشددًا على اهتمام المملكة بمحاربة الإرهاب.