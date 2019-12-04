مستفيد يشكو حسم البنك من الدعم.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن مع شكوى مواطن بعد قيام البنك بحسم المبالغ المودعة من قبل برنامج حساب المواطن، حيث أكد البرنامج أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين.

وقال المواطن في شكواه: “ما هي الإجراءات في حالة حسم البنك المبلغ المودع؟ وهل يحق له حسم المبلغ إذا كان حسابي بالسالب؟”. فيما رد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلًا بك، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي هنا“.

التسجيل مستمر: يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا). ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية. شروط الأهلية: ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.