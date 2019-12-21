مصادرة مواد غذائية فاسدة وإغلاق 6 محلات بقنا محايل

المواطن - أحمد الشهري - قنا

نفّذت بلدية مركز قنا، التابع لمحافظة محايل، أمس، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 6 محلات تجارية، فيما صادرت 50 كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجلت عددًا من المخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية، أحمد بن عامر العربي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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