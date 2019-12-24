القبض على 24 متحرشًا بإحدى فعاليات موسم الرياض
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لمعاقبتهم

القبض على 24 متحرشًا بإحدى فعاليات موسم الرياض

2019/12/24
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 24 شخصًا تحرشوا بعدد من حضور إحدى فعاليات موسم الرياض.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية 24 أربعة وعشرين متهمًا من المتورطين في ذلك، حيث تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

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