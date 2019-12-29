مفاجأة سارة للهلاليين قبل مواجهة العدالة

المواطن - محمد سمعه

تنتظر جماهير نادي الهلال اليوم الأحد مفاجأة سارة حول تذاكر مباراة العدالة، التي تُقام غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السحب اليوم الساعة ٤ https://t.co/umFYdLD170 — جاهز (@JahezApp) December 29, 2019

وأعلن “جاهز” الراعي الرسمي لنادي الهلال عبر حسابه في تويتر عن سحب يُقام اليوم على تذاكر مباراة الهلال والعدالة، حيث سيتم السحب على 30 تذكرة موحدة أفراد وعشر تذاكر موحدة عوائل من أجل اللقاء.

ومن المنتظر بدء عملية السحب اليوم في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

من ناحية أخرى، يطمح نادي الهلال لتحقيق فوز مهم غدًا أمام نادي العدالة بالجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،

وقبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، يحتل الأزرق حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن تعادل مع نادي الحزم بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على العدالة، فسيصعد الفريق الهلالي أربعة مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي مثل أسلوب لعبة ” الكراسي الموسيقية”، ليقفز من المركز السابع إلى الثالث ويُشارك الوحدة في وصافة الدوري برصيد 24 نقطة.

ويتبقى للهلال مباراتان مؤجلتان بعد لقاء العدالة، حيث سيواجه النادي الأهلي ثم الفيصلي رافعًا شعار الفوز، وذلك من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020.

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