مفاجأة .. ضمك يُطالب بمعاقبة الأهلي والسبب!

المواطن - محمد سمعه

طالب نادي ضمك، لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة الأهلي وخصم النقاط الثلاث منه، وذلك بعد مباراة الفريقين التي أُقيمت أمس الخميس بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي”، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، أن ضمك قدم احتجاجًا ضد الأهلي؛ وذلك بسبب مشاركة لاعب غير مُسجل في قائمة الـ30 لاعبًا.

مصادر #الحصاد_الرياضي ..

نادي #ضمك يقدم احتجاج على نادي #الأهلي عقب المباراة يوم أمس بسبب مشاركة لاعب غير مسجل في قائمة الـ ٣٠ لاعب . — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 20, 2019

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بعد الفوز بخماسية مقابل هدف على ضمك.

وتحدث أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قائلًا بأن الأهلي سيحسم صفقتين للاعبين أجانب في الميركاتو الشتوي، وسيكون أحدهما في مركز صناعة اللعب.

وأكد بامعوضة أيضًا، في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد، أمس الخميس، أن الأهلي أنهى مشكلة مستحقات اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع نادي الترجي الرياضي التونسي، مضيفًا أن الراقي تجنب العقوبة من الفيفا.

جدير بالذكر أن بامعوضة أكد أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي سيعود للراقي خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء بعض الأمور، مضيفًا أنه يُتابع الفريق بشكل مستمر.

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