ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير سلطان بن أحمد

المواطن - واس

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في احتفال جرى في قصر الصخير، اليوم، أوراق اعتماد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونمو في المجالات كافة، متمنياً جلالته لسموه كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

فيما نقل الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز إلى جلالته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته الطيبة بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرقي، مشيداً بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، ومعالي وزير الديوان الملكي البحريني، ومعالي وزير خارجية البحرين.