مواعيد مباريات #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مواعيد مباريات بطولة كأس الدرعية للتنس التي ستُقام في ميدان الدرعية من 12 حتى 14 ديسمبر.

مواعيد المباريات

وجاءت مواعيد المباريات وفقًا لقرعة كأس الدرعية للتنس التي أُقيمت اليوم، كالتالي؛ انطلاق المباراة الأولى عند الرابعة مساء غد، ثم تنطلق المباراة الثانية بعدها مباشرة، وتُقام المواجهة الثالثة عند الثامنة مساء، ثم اللقاء الرابع بعد ذلك.

وتُقام مباريات نصف النهائي ومباريات الترضية في كأس الدرعية للتنس يوم الجمعة، حيث تنطلق المباراة الأولى عند الواحدة ظهرًا، وتُقام بعدها مباشرة المباراة الثانية، وتنطلق المواجهة الثالثة عند الخامسة مساء، ثم يُقام اللقاء الرابع.

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس الدرعية للتنس يوم السبت، حيث ستكون المواجهة الأولى عند الرابعة مساء، ثم تنطلق المباراة الثانية عند السادسة مساء.

كأس الدرعية للتنس

وتضم قائمة المشاركين في بطولة كأس الدرعية للتنس كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.