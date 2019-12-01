موعد قرعة دوري ربع ونصف النهائي بـ كأس محمد السادس

المواطن - محمد سمعه

تُجرى يوم الأربعاء المقبل في مدينة الرياض مراسم قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال موسم 2019-2020، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأهل سبع أندية فقط إلى دور الثمانية، مع تبقي تحديد المتأهل الثامن بين فريقي القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر، حيث تُقام مباراة الإياب بينهما يوم 16 ديسمبر الجاري في الجزائر.

ونجحت أندية ” الاتحاد، الشباب، أوليمبيك أسفي المغربي، الرجاء المغربي، الاتحاد السكندري المصري، الشرطة العراقي، الإسماعيلي المصري” في العبور لدور الثمانية.

جدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي كان تُوج بنسخة موسم 2018-2019 في البطولة العربية على حساب نادي الهلال.