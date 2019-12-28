موعد مباراة الأهلي والشباب

المواطن - محمد سمعه

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الشباب اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة الـ17:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” بالرياض.

ودائمًا ما تتمتع مباريات الأهلي والشباب في الدوري أو في الكأس باهتمام خاص ومتعة خاصة؛ بسبب إثارتها داخل الملعب، وقد تمتد لخارج حدود المستطيل الأخضر.

وكانت تسبق المباريات في الفترة الماضية تصريحاتٌ نارية من قبل خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن الأهلي قبل لقاء الفريقين بالمنافسات المحلية.

على سبيل المثال، في الخامس عشر من ديسمبر من عام 2018، استفز البلطان جمهور الأهلي بعد فوز الشباب على الراقي في جدة بهدف دون رد حيث قال: الأهلي دائمًا ما يخسر من الليث في جدة، ولا يجب نسيان السداسية الشهيرة للشباب في شباك الأهلي.

وفي تاريخ الرابع عشر من يناير من عام 2019 عاد البلطان مرة أخرى واستفز النادي الأهلي قائلًا: لولا دعم هيئة الرياضة للنادي الأهلي لكان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف البلطان: الأهلاويون يقولون بأنهم جامعة في القانون، وما فعلوه في قضية محمد العويس السابقة يدل على أن الأهلي جامعة في المخالفات.

وواصل البلطان تصريحاته المثيرة قائلًا: لا رياضة من غير إثارة، وأنا لي أسلوبي أستفز ولا أُستفز.

وأطلق ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، تغريدة مثيرة عبر حسابه الرسمي في تويتر، وذلك بعد فوز الأهلي الكبير على حساب نادي الشباب برباعية دون رد في الخامس من إبريل الماضي، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم بالموسم الماضي.

وكتب ماجد النفيعي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “مباراة الأهلي والشباب.. هذا هو… وهذه مواعينه”.

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