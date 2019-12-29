موعد مباراة الهلال والعدالة

المواطن - محمد سمعه

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غدًا الاثنين، فريق العدالة ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق مباراة الهلال والعدالة في تمام الساعة الـ17:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل مباراة الهلال والعدالة، يحتل الفريق الهلالي المركز السابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد العدالة بالمركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد ثمانية نقاط.

وفي آخر مبارياته بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل الهلال مع الحزم بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الثالثة عشر، بينما خسر العدالة من نادي الرائد بنتيجة هدف دون رد بالجولة الثالثة عشر.

إثارة من خمس مباريات

وانتهت مباريات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس السبت، بخمس مواجهات.

وكانت مباريات الجولة الـ13 بدأت منذ الخميس الماضي، بلقاء الرائد والعدالة، حيث فاز الرائد بهدف، بينما تعادل الحزم مع نادي الهلال بهدف لكل فريق.

الوحدة يخطف الفوز القاتل

وأُقيم أول أمس الجمعة لقاء وحيد بالدوري وكان الوحدة ضد الفيصلي، حيث فاز الوحدة بهدف.

وانطلقت، أمس السبت، خمس مباريات بدوري الأمير محمد بن سلمان، حيث فاز النصر على الفيحاء برباعية لهدف، بينما فاز أبها على ضمك بثلاثية لهدفين ونجح الاتفاق في الفوز على التعاون.

وفاز الشباب على الأهلي بهدف نظيف، بينما تعادل الاتحاد مع الفتح بهدف لكل فريق.

ويتصدر النصر صدارة الدوري السعودي حاليًّا برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وبقي الأهلي في المركز الثالث بعد خسارته أمام الشباب برصيد 23 نقطة.

وحل نادي أبها بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما جاء الرائد خامسًا برصيد 23 نقطة، وحل التعاون بالمركز السادس برصيد 22 نقطة، وجاء الهلال سابعًا برصيد 21 نقطة.

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