موعد مباراتي الجمعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراتان، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الفتح

ويلعب الاتفاق ضد الفتح عند الساعة 5:30 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويطمح فارس الدهناء في استغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

النصر ضد التعاون

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة النصر ضد التعاون عند الساعة 7:45 مساء، ويدخل الفريقان مواجهة الغد بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقاط، فيما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 19 نقطة.