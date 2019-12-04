موعد مباراتي الخميس في خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا الخميس مباراتا دور الأربعة في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، المقامة حاليًا في قطر.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي العراق والبحرين، حيث تبدأ في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي السعودية وقطر، حيث تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب.

وكان المنتخب السعودي تأهل لدور نصف النهائي في المركز الأول برصيد ست نقاط، بينما تأهل منتخب البحرين ثانيًا، أما في المجموعة الأولى فتأهل منتخب العراق أولًا ومنتخب قطر ثانيًا.

يذكر أن المنتخب العماني حامل نسخة خليجي 2017، ودع البطولة الحالية من دور المجموعات، بعد خسارته يوم الاثنين الماضي من المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف.