موعد مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ5 مباريات.

الفيحاء ضد الاتحاد

ويلعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، عند الساعة 3:15 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز؛ وتحسين أوضاعهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الـ13.

أبها ضد الشباب

ويحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة أبها ضد الشباب عند الساعة 3:40 مساء، ويطمح الفريق الأبهاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الليوث لخطف الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز التاسع.

العدالة ضد النصر

وتُقام مباراة العدالة ضد النصر على ملعب الملك عبدالله بن جلوي عند الساعة 5:35 مساء، ويسعى أصحاب الأرض لخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح العالمي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 23 نقطة.

التعاون ضد الوحدة

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة التعاون ضد الوحدة عند الساعة 5:55 مساء، ويسعى فرسان مكة لمواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز، فيما يطمح سكري القصيم لمصالحة جماهير وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة التعاون ضد الوحدة، يحتل سكري القصيم المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن فرسان مكة صاحب المركز الثاني.

الأهلي ضد ضمك

وتُختتم مباريات الخميس بمواجهة الأهلي ضد ضمك التي ستُقام عند الساعة 7:50 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويستهدف الراقي الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.