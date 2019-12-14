مونتيري يُسقط السد ويصعد لمواجهة ليفربول

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مونتيري المكسيكي في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على نادي السد القطري بنتيجة 3- 2 في دور الثمانية اليوم السبت.

وتمكن مونتيري من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ليونيل فانجيوني في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، تمكن اللاعب روجيليو فونيس من إضافة الهدف الثاني لمونتيري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مونتيري والسد بتقدم الفريق المكسيكي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الجزائري بغداد بو نجاح الفارق للسد مُحرزًا الهدف الأول في شباك مونتيري بالدقيقة السادسة والستين.

وأضاف كارلوس رودريغيز الهدف الثالث لمونتيري عند حلول الدقيقة السابعة والسبعين، بينما سجل السد هدفه الثاني عبر مدافعه عبدالكريم حسن الحاج فضل الله بالدقيقة التاسعة والثمانين.

يذكر أن مونتيري سيواجه، ليفربول الإنجليزي في دور الأربعة يوم الأربعاء المقبل، أما السد سيواجه الترجي التونسي على مباراة المركز الخامس والسادس يوم الثلاثاء المقبل.