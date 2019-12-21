ميريام فارس تطلب مساعدة الجمهور لحضور مدل بيست الرياض

المواطن - الرياض

طلبت الفنانة اللبنانية مريام فارس مساعدة جمهورها في اختيار البندانا المناسبة لحضور حفل مدل بيست الليلة، الذي يقام ضمن موسم الرياض.

ونشرت مريام فارس عدة أشكال من البندانا وعلقت عليها بالعربية والإنجليزية بالقول: ساعدوني في اختيار لون بندانا لحفل الليلة في أضخم مهرجان في الشرق الأوسط.

وتتواصل عروض مدل بيست الليلة لليوم الثالث على التوالي بعدما نجحت في استقطاب مئات الآلاف من المشاهدين، وكانت مريام فارس وعدت جمهورها بلقاء في فعاليات مدل بيست بعد نجاح حفلتها الموسيقية الأولى التي أقيمت قبل أيام.

وكانت مريام فارس بمشاركة كلٍّ من سعد لمجرد وفرقة ميامي قد أحيوا حفلًا فنيًّا مميزًا ليلة أمس، ضمن حفلات موسم الرياض التي لاقت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وانطلقت فعاليات مهرجان مدل بيست أمس الخميس 19 ديسمبر، ويستمر حتى السبت 21 ديسمبر 2019م، ويدعم المهرجان العديد من المواهب السعودية، التي تقدم نفسها لزوار المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط لأول مرة على المسرح.

يذكر أن مهرجان مدل بيست أطلق موقعه الإلكتروني: (هنا)، والذي يوفر لزواره كل المعلومات الخاصة بالمهرجان، وذلك عبر أقسام متنوعة تشمل كل الفعاليات مع إتاحة الحجز الإلكتروني للتذاكر.

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