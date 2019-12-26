نتائج قرعة بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة

المواطن - مروة نبيل

أُجريت اليوم قرعة دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تحديد مواعيد المواجهات لاحقًا.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية؛ سدوس والمزاحمية، الترجي والنعيرية، اللواء والفرسان، الأمجاد والنور، القرية العليا والزلفي، العمران وطويق/ الصقر، الحوراء والتسامح/ البجادية، والتهامي والفاو/ السلمية.

وجاءت بقية مواجهات دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة كالتالي؛ القلعة وأشيقر، بيشة والتضامن، الغوطة والمحمل، المصيف والذهب، الخويلدية والنجمة، الوطني والمجد، منيف وجبة/ كميت، وحبونا والباحة.

يُذكر أن هناك 4 أماكن أخرى، في انتظار نتائج مباريات الملحق، بين التسامح والبجادية، طويق والصقر، جبة وكميت، وفريق الفاو والسلمية، لاكتمال عقد فرق دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة.

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