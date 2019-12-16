نجم أرسنال: يجب أن نستفيق سريعًا

المواطن - محمد سمعه

صرّح اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب نادي أرسنال الإنجليزي بأنه يجب على زملائه في الفريق أن يُحققوا الاستفاقة السريعة من أجل العودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية.

وكان أرسنال خسر أمس الأحد من مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي، حيث لم يتمكن أرسنال من تحقيق إلا فوزًا واحدًا في آخر 12 مباراة خاضها.

وقال بيبي: يجب على نجوم أرسنال أن يستفيقوا، نحن الجانرز غير مقبول على الإطلاق تحقيق فوز واحد في آخر 12 مباراة، والأمر لا يتعلق بمدرب ولكنه يتعلق بنا نحن كلاعبين.

وكانت إدارة أرسنال قررت يوم 29 نوفمبر الماضي، إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من تدريب الجانرز بعد الخسارة من إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي وتعيين المدرب السويدي فريدي لونبيرج بشكل مؤقت.