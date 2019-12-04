نجم #إنجلترا على رادار #تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي تشيلسي الإنجليزي ثقة كبيرة حول التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جادون سانتشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقدم سانتشو أداءً أكثر من رائع مع نادي بوروسيا دورتموند، منذ الانضمام للنادي الألماني في عام 2017 قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبسبب الخلافات حاليًّا بين سانتشو ونادي بوروسيا دورتموند، فإن الأخير يود بيع اللاعب الإنجليزي بمبلغ جيد من الناحية المالية في عام 2020.

ودخل تشيلسي في منافسة نارية مع أندية ليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لكن تشيلسي أصبح الأقرب لضم سانتشو بالفترة المقبلة.

وتُقدر قيمة بيع سانتشو بـ100 مليون جنيه إسترليني في حال قرر بوروسيا دورتموند بيعه.