نجم الأهلي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي في القائمة النهائية المُرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن عام 2019.

ورُشح يوسف بلايلي مع التونسي أنيس البدري لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي والمصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك المصري في القائمة المرشحة لأفضل لاعب داخل إفريقيا.

وجاء ترشيح بلايلي في القائمة، وذلك بعد أن تُوج مع الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 2019، في شهر مايو الماضي على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

كما أن بلايلي فاز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري في شهر يوليو الماضي على حساب منتخب السنغال، في البطولة التي أُقيمت في مصر.

وكان بلايلي انتقل للنادي الأهلي في صيف 2019 قادمًا من نادي الترجي.

وفي وقت سابق، قال أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الأهلي أنهى مشكلة مستحقات اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع نادي الترجي الرياضي التونسي، مضيفًا أن الراقي تجنب العقوبة من الفيفا.

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