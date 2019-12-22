نجم الاتحاد السابق يُحدد ناديه الجديد بعد رحيله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدافع المغربي مروان دا كوستا لاعب الاتحاد السابق وجد ناديه الجديد الذي سينتقل له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتُشير التقارير إلى رغبة دا كوستا في الانضمام لصفوف نادي غلطة سراي التركي في يناير المقبل.

وفي وقت سابق، ودع المدافع مروان دا كوستا جماهير نادي الاتحاد من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أول أمس الجمعة.

ونشر مروان دا كوستا عبر حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، صورة أثناء استعداده لمغادرة السعودية، ووجه رسالة لجماهير الاتحاد وقال: “سأشتاق لكم كثيرًا، شكرًا على كل شيء خلال الفترة الماضية”.

وكان مروان دا كوستا قد طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد لتأخر الحصول على مستحقاته المالية، وأكدت تقارير مغربية أنه يسعى للحصول على حقوقه أولًا قبل الاستقرار على فريقه الجديد في يناير.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تحويل الخطاب المرسل من دا كوستا بطلب فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

وشارك مروان دا كوستا في 22 مباراة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقدم أداء مميزًا، ما أثار غضب الجماهير لرحيله بشكل مفاجئ في ظل معاناة العميد من تراجع النتائج.

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