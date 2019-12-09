نجم #ريال_مدريد مُهدد بالدخول إلى السجن

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني مهدد بالدخول إلى السجن، وذلك بعدما كشفت تقارير فرنسية عدم قبول استئناف نجم ريال مدريد في قضية ابتزاز مواطنه ماثيو فالبوينا نجم فرنسا السابق بشريط جنسي.

وذكرت صحيفة LE PARISIEN الفرنسية أن استئناف بنزيمة تم رفضه، مما يعني أن نجم ريال مدريد سيكون مهددًا بالعقوبة طبقًا للقوانين الفرنسية بسبب جريمة الابتزاز.

وكانت القضية حدثت بين بنزيمة وفالبوينا في عام 2015، حيث اتُهم بنزيمة بتسريب شريط جنسي لابتزاز نجم مارسيليا وفرنسا السابق، ماثيو فالبوينا، حيث تسببت هذه القضية في منع بنزيمة من تمثيل المنتخب الفرنسي حتى العام الحالي.

يذكر أن تقارير إخبارية قالت في وقت سابق إن بنزيمة يفكر بشكل جاد في تمثيل المنتخب الجزائري، حيث إن بنزيمة وُلد في فرنسا لوالد ووالدة من الجزائر.