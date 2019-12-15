نجم #فرنسا يتمرد على #تشيلسي ويختار الريال

المواطن - محمد سمعه

يريد اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي الرحيل عن صفوف البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع EL DESMARQUE أن نغولو كانتي سيتمرد على المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي وذلك من أجل الانتقال لريال مدريد والعمل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وعلى الرغم من اهتمام يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، بالتعاقد مع كانتي لكن اللاعب الفرنسي من أصول مالية يودّ الانتقال لصفوف الريال بالفترة المقبلة.

وسينتهي عقد نغولو كانتي الحالي مع تشيلسي بنهاية موسم 2022-2023.

وشارك نغولو كانتي في 156 مباراة مع تشيلسي منذ الانضمام للبلوز في صيف عام 2016 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وتُوج نغولو كانتي بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي صيف عام 2018 في روسيا.