نجم مانشستر سيتي يُقرر الهروب من جحيم جوارديولا

المواطن - محمد سمعه

تسبب عناد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في اتخاذ البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي قرارًا بالرحيل عن صفوف السيتزنس والانضمام لفالنسيا الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن عدم المشاركة المنتظمة لجواو كانسيلو تسبب في إعلان موافقته لإدارة مانشستر سيتي بأنه يرغب في الرحيل في يناير على سبيل الإعارة لنادي فالنسيا.

ويبدو أن فالنسيا سيدخل في منافسة نارية مع بايرن ميونيخ الألماني من أجل ضم جواو كانسيلو بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن جواو كانسيلو انضم لصفوف فريق مانشستر سيتي في صيف 2019، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 65 مليون يورو.

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